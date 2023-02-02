Общество 02 февраля 2023, 17:23 Геймеры из Нижнего Новгорода снялись в документальном сериале о киберспорте

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Нижегородские геймеры стали одними из главных героев документального сериала о российском киберспорте «Мишки на сервере». Об этом сообщил сайт Pravda-nn.ru.

По словам главного режиссера Кирилла Алехина, в Нижнем Новгороде его команда сняла уникальное место, в котором собираются местные айтишники и играют в игры детства.

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Отмечается, что история про нижегородский клуб стала одной из новелл сериала. Всего он состоит из пяти фильмов.