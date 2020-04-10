Стресс, помноженный на секс: в России вырос спрос на виагру

Россияне в условиях самоизоляции начали скупать виагру и аналогичные препараты. Их продажи в последнее время выросли на 40%. Эксперты объясняют это ростом сексуальной активности, которую в том числе провоцирует стресс.

В марте аптеки России продали на 44% больше препаратов для борьбы с эректильной дисфункцией, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные DSM Group.

В денежном выражении продажи выросли на 36% — с 549,9 миллиона рублей в 2019 году до 749,7 миллиона в 2020-м. Из имеющихся препаратов россияне зачастую выбирают те, что подешевле.

Больше всего «сексуальных» лекарств россияне купили с 16 по 22 марта — на 61% больше, чем год назад. Неделей раньше показатели выросли всего на 37%, а на следующей — на 33%. Правда, в феврале такими препаратами тоже интересовались, но меньше: рост с 10 февраля был в пределах 15-24% еженедельно в натуральном выражении.

Маркетологи отметили, что наряду со средствами против проблем с эрекцией выросли и продажи презервативов. Только с 9 по 15 марта их покупали на 32% чаще. Тенденция сохранилась и в следующие недели.

Специалисты считают, что спрос на контрацептивы и виагру будет держаться на протяжении всего периода самоизоляции. Люди проводят максимум времени дома и стали более активны в сексуальном плане. Лекарства от эректильной дисфункции при этом мужчинам нужно не столько из-за проблем со здоровьем, сколько из-за стресса. Переживания усиливаются на фоне пандемии коронавируса и кризиса в экономике.

Эксперты не стали исключать и желание пар завести детей. В начале года российские власти объявили о дополнительных мерах поддержки семей, в том числе материнский капитал будут давать уже за первого ребенка. Если прибавление уже запланировано, то происходящее в стране и мире на это повлияет вряд ли.

На 10 апреля в России коронавирусом заразились 11 917 человек. Выздоровели 795, еще 94 не смогли побороть инфекцию и скончались.