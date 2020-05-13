«Стресс даст о себе знать». Россиян предупредили о еще одной эпидемии после победы над коронавирусом

Психологическое состояние людей после победы над коронавирусом и снятиz всех ограничительных мер пошатнется. Ведь несмотря на закончившуюся борьбу с СОVID-19, стресс от пережитого уйдет не сразу. Такое мнение «360» высказал психолог Евгений Фомин.

«Я предполагаю, что после того, как закончится коронавирусная эпидемия, начнется эпидемия психических расстройств», — заявил он.

По его словам, сейчас увеличилось число людей, которые обращаются за психологической помощью. Пациенты жалуются на депрессивные состояния и тревожные расстройства.

«Пока люди находятся в стрессовом тонусе, то есть пока они ощущают угрозу жизни, они более-менее компенсированы. Но как только уйдет стресс, уйдет угроза жизни, появится определенная стабильность, то переживаемый сейчас стресс даст о себе знать», — уверен эксперт.

Он перечислил и спектр возможных психических расстройств. Эти депрессии, панические атаки, тревожные состояния, невротические и импульсивно-компульсивные расстройства.

Фомин заявил, что к психологическим проблемам могут привести и полученные за время пандемии новые навыки. Например, мытье рук.

В психиатрии есть такое понятие, как мизофобия, то есть страх загрязнения. Такие люди и без эпидемий «по 100 тысяч раз в день мыли руки». Они считают, что вокруг них много болезнетворных инфекций.

«После эпидемии эти люди утвердятся в своем состоянии, в своих мыслях. А те люди, которые не болели этим, не переживали, у них это может присоединиться», — отметил психолог.

Он высказал мнение, что после эпидемии востребованы будут не только инфекционисты и реаниматологи, но также психиатры и психотерапевты.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что за время пандемии в России увеличилось число смертей от алкоголя. Он предложил запретить продажу спиртного людям младше 21 года.