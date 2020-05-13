Смертей от алкоголя стало больше во время самоизоляции. В России снова заговорили о продаже спиртного с 21 года

Пока российские врачи лечат пациентов с коронавирусом, некоторые здоровые россияне не справляются со стрессом и начинают пить. В итоге в России повысилась смертность из-за алкоголя. Глава Минздрава Михаил Мурашко предложил повысить возрастной порог для продажи спиртного до 21 года.

«У нас есть оперативный мониторинг по смертности. К сожалению, в этот период роль алкоголя в структуре смертности начала возрастать», — отметил Мурашко. Его процитировал «Интерфакс».

Он напомнил, что ранее в РФ уже обсуждали идею продавать алкоголь людям старше 21 года. «Я думаю, что если депутаты готовы к реализации, — почему нет», — добавил министр.

Он обратился к статистике и рассказал, что смертность между мужчинами и женщинами меняется по достижению ими 18 лет. Если до совершеннолетия цифры примерно одинаковые, то после уже заметен перекос в сторону молодых людей.

Ранее глава Минздрава уже рассказывал, что потребление алкоголя в России за период пандемии увеличилось на 2-3%. Он напомнил, что употребление спиртных напитков ослабляет иммунитет. Это особенно опасно в период эпидемии коронавируса.