Депутат обвинил стрелялки и «Дедпула» в нападении на школу в Казани

В нападении на казанскую школы виноваты различные стрелялки и фильмы, в том числе «Дедпул» и «Трансформеры». Об этом заявил депутат законодательного собрания Свердловской области Андрей Гориславцев.

Видео с его выступлением опубликовало Ura.ru.

«Ужасно трагичные события в Казани, но что мы хотим получить от детей, которые воспитываются компьютерными стрелялками, фильмами типа «Дэдпул», «Монстры» и «Трансформеры», — заявил Гориславцев.

Он подчеркнул, что современные дети даже не могут ответить на вопрос о том, зачем была нужна победа во Второй мировой войне, и чем Россия лучше других стран. Ответить на этот вопрос не могут даже учителя.

Нападение на казанскую гимназию № 175 произошло утром 11 мая. 19-летний Ильназ Галявиев пришел в школу с оружием и открыл огонь по ученикам и педагогам. Чтобы спастись, дети прыгали из окон и прятались под партами. В результате нападения погибли девять человек — два учителя и семь школьников.

Более 20 человек пострадали, некоторые находятся в крайне тяжелом состоянии. Дети продолжают обращаться к медикам за помощью.