Пострадавшие после стрельбы в казанской школе продолжили обращаться к медикам

Школьники, которые пострадали во время вооруженного нападения на гимназию № 175, продолжают обращаться за помощью к медикам. При этом за последние дни больше никого не госпитализировали.

Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Последний раз ребенка, пострадавшего из-за нападения на школу, госпитализировали 13 мая. Ученик 2007 года рождения обратился к медикам с острой реакцией на стресс. Всего по состоянию на 14 мая в больницах Казани находились 15 детей, врачи оценивают их состояние как стабильное.

Еще восемь пациентов, которые пострадали во время нападения, перевели в федеральные клиники. Медики оценивают их состояние в диапазоне от стабильного до крайне тяжелого.

По данным Telegram-канала Life Shot, в больницу обратились еще два ребенка. Девочка рассказала, что прыгала из окна на первом этаже, и пожаловалась на боли в голове и копчике. Ее направили на консультацию к неврологу. Мальчик пришел к медикам с жалобами на самочувствие — врачи диагностировали у него заложенность ушей и возможный ринит. Никого из детей не госпитализировали.

Стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. В школу пришел 19-летний Ильназ Галявиев, который несколько лет назад оттуда выпустился. Он открыл огонь по ученикам и преподавателям — в результате погибли девять человек, семь из них дети.