Стрельбу по нарушившим ПДД велосипедистам в Красноярске назвали возмутительной

Велосипедисты действительно нарушили ПДД в Красноярске, где по ним стрелял пассажир такси. Но менее возмутительной ситуация от этого не становится. Такое мнение в беседе с 360» высказал координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов и озвучил правила движения для тех, кто ездит на велосипеде.

«Эта ситуация крайне возмутительная. Потому что кто бы как ни нарушал правила дорожного движения, стрелять в этих людей нельзя. С точки зрения ПДД велосипедисты нарушили. Они должны были ехать максимально близко к правому краю проезжей части по одному — друг за дружкой, колонной. Максимально близко к обочине дороги», — сказал Шкуматов.

Он с сожалением отметил, что многие велосипедисты ездят неправильно и небезопасно. Они так делают, потому что их практически не штрафуют.

«Ресурсов Госавтоинспекции не хватает, недостаточно, для того чтобы заниматься контролем за велосипедистами, за велодвижением», — сообщил эксперт.

Ранее в соцсетях появилось видео, где таксист в Красноярске догоняет группу велосипедистов, пассажир начинает палить по молодым людям из пистолета. Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего.