Стрельбу по нарушившим ПДД велосипедистам в Красноярске назвали возмутительной
Велосипедисты действительно нарушили ПДД в Красноярске, где по ним стрелял пассажир такси. Но менее возмутительной ситуация от этого не становится. Такое мнение в беседе с 360» высказал координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов и озвучил правила движения для тех, кто ездит на велосипеде.
«Эта ситуация крайне возмутительная. Потому что кто бы как ни нарушал правила дорожного движения, стрелять в этих людей нельзя. С точки зрения ПДД велосипедисты нарушили. Они должны были ехать максимально близко к правому краю проезжей части по одному — друг за дружкой, колонной. Максимально близко к обочине дороги», — сказал Шкуматов.
Он с сожалением отметил, что многие велосипедисты ездят неправильно и небезопасно. Они так делают, потому что их практически не штрафуют.
«Ресурсов Госавтоинспекции не хватает, недостаточно, для того чтобы заниматься контролем за велосипедистами, за велодвижением», — сообщил эксперт.
Ранее в соцсетях появилось видео, где таксист в Красноярске догоняет группу велосипедистов, пассажир начинает палить по молодым людям из пистолета. Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего.