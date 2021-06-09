Пассажир такси открыл огонь по велосипедистам в Красноярске

В соцсетях появилось видео, на котором таксист догоняет группу велосипедистов, а его пассажир начинает палить по парням из пистолета. Полиция изучает обстоятельства произошедшего.

На видео слышно, как один из велосипедистов кричит, что такси проехало на красный свет светофора и гонится за ними. Видео идет всего 19 секунд, поэтому неизвестно, чем все закончилось. В полиции уточнили, что конфликт произошел на улице Дубровинского.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются личности участников конфликта. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», — сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю. Информации о пострадавших нет.

В начале июня в центре Москвы на Марксисткой улице повздорили трое мужчин. Один из них достал травматический пистолет и начал стрелять. Всех участников стычки задержала полиция.