Страны ЕАЭС начали работать над нивелированием последствий санкций против РФ и Белоруссии

Страны Евразийского экономического союза испытали на себе влияние беспрецедентных санкций Запада против России и Белоруссии. Об этом сообщил директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Евдокимов.

Он подчеркнул, что сейчас участники ЕАЭС работают над нивелированием последствий ограничительных мер, написало РИА «Новости».

«Основное внимание „пятерки“ уделяется мерам по <…> обеспечению рынка ЕАЭС необходимыми товарами — как промышленными, так и сельскохозяйственными. Наибольший эффект в этом контексте имеет политика импортозамещения», — сказал Евдокимов.

Накануне первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что западные страны предприняли попытку установить экономическую блокаду России, но претворить этот план в жизнь не удается.

По мнению Белоусова, Запад хотел запустить процессы деградации и распада российской экономической системы. Однако, как подчеркнул он, полностью создать такую блокаду невозможно.