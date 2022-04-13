Запад попытался устроить России блокаду по четырем направлениям

Западные страны предприняли попытку установить экономическую блокаду России, но претворить этот план в жизнь не удается. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

По его словам, замысел геополитических противников России был в том, чтобы максимально изолировать Россию от мировой экономики и вырвать из мирохозяйственных связей, написал ТАСС.

Так, по мнению Белоусова, Запад хотел запустить процессы деградации и распада российской экономической системы. Однако, как подчеркнул, полностью создать такую блокаду невозможно.

«Невозможно изолировать Россию — шестую по величине экономику мира — от глобальной экономической системы. И события последних полутора месяцев об этом четко свидетельствуют», — сказал он.

Белоусов уточнил, что попытки блокады со стороны Запада продолжаются по четырем направлениям — финансовому, торговому, транспортному и гуманитарному.

Ранее издание The Wall Street Journal констатировало, что европейцы оказались не готовы к издержкам из-за введения санкций против России. В Европе подорожали продукты, топливо, выросла стоимость коммунальных услуг.