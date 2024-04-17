Общество 17 апреля 2024, 05:27 Странно спит и считает носки. Люди рассказали о странных привычках своих партнеров Женщина на AskReddit рассказала, что ее партнер пересчитывает и оберегает носки Freepik

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Женщины и мужчины признались, что их возлюбленные становятся странными во сне, а также имеют другие особенные привычки. О своих наблюдениях люди рассказали в разделе AskReddit.

«Иногда она спит с открытыми глазами, а иногда смеется, как будто кто-то только что рассказал ей величайшую шутку, когда-либо рассказанную во сне. Я приютил маленького демона», — признался один из интернет-пользователей.

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Другая читательница вспомнила о необычном поведении своего избранника в быту. По ее словам, супруг очень трепетно относится к носкам. Он все время пересчитывает их и боится, что с элементом одежды что-то случится. Однажды мужчина даже обвинил партнершу, что она «что-то с ними сделала», хотя женщина даже не притрагивалась к паре.

Еще одна пользовательница форума рассказала, как ее возлюбленный надевает одежду по утрам только для того, чтобы снять ее и помыться. Это выбивает девушку из колеи.

Ранее психолог Михаил Лобковский заявил, что привычка убираться в выходные является признаком низкой самооценки. По его словам, люди не делают того, что им хочется, из-за нелюбви к себе.