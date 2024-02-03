Общество 03 февраля 2024, 16:23 Привычке убираться по выходным нашли необычное объяснение Психолог Лабковский: уборка в выходные связана с низкой самооценкой Unsplash

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Многие люди занимаются уборкой в свои выходные. По мнению психолога Михаила Лабковского, это объясняется низкой самооценкой. Его слова привело издание Psycholigies.

«Вы просто не любите себя, чтобы позволить делать то, что хочется», — пояснил специалист.

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Родители в детстве учат детей, что лежать целый день и смотреть сериал — неправильно, а сделать генеральную уборку, постирать грязное белье и что-нибудь приготовить — наоборот. С этими установкам человек живет всю жизнь.

Именно поэтому в какой-то момент многих мучает совесть, и вместо отдыха приходится убираться, добавил Лабковский. При этом, подчеркнул психолог, не стоит бросаться в крайности. Сейчас много альтернатив — доставка еды на дом, чтобы не стоять у плиты. А решить проблему с уборкой помогут клининговые сервисы.

Эксперт Дарья Дугенцова объяснила, как родители должны сообщить ребенку о разводе, чтобы не нанести ему психологическую травму.