Страховые взносы в ПФР предложили увеличить

Ученые полагают, что в России соотношение пенсий и зарплат будет снижаться. Решить проблему можно с помощью повышения страховых взносов в Пенсионный фонд (ПФР). Инициативу предлагает рассмотреть группа специалистов из РАНХиГС.

Весной они выступят с докладом в ВШЭ. Из их анонса следует, что для улучшения ситуации нужно провести комплекс мер. В частности, они предлагают пакет, который повысит стаж до 30 лет, начиная с 2025-го по одному году в год, а также легализацию неформально занятых и вывод зарплат из тени. Также туда входит постепенное повышение, начиная с 2025-го, ставки взносов с 22% по 0,5% в год до 25% к 2030-му с последующим с 2044-го ее снижением до 24% — все это, по мнению экспертов, обеспечит существенное улучшение пенсионных индикаторов,

Замдиректор по науке Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Юрий Горлин и старший научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок считают, что ускорение экономического роста и увеличение доли оплаты труда в ВВП снижает риски «пенсионной бедности», передала «Независимая газета».

Тем не менее пенсионный консультант Сергей Звенигородский поставил под сомнение такую идею, потому что ее сложно реализовать. Он уверен, что эффект от роста ставки будет нивелирован уходом в тень части работодателей, также больше ресурсов будет отнимать администрирование этих взносов налоговиками.

Накануне Минтруд РФ предложил с 1 апреля проиндексировать социальные пенсии на 3,4%. После этого средний размер социальной пенсии составит 10 183 рубля.