Социальные пенсии могут проиндексировать в апреле

Минтруд предложил с 1 апреля проиндексировать социальные пенсии на 3,4%. Проект постановления опубликовали на федеральном портале проектов правовых актов.

«В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ „О государственном пенсионном обеспечении в России“ с 1 апреля 2021 года должна быть осуществлена индексация социальных пенсий с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в России за прошедший, 2020 год», — сказано в пояснительной записке.

После индексации средний размер социальной пенсии составит 10 183 рубля. Она положена россиянам, которые из-за разных жизненных обстоятельств не имеют достаточно трудового стажа для страховой пенсии.

В Минтруде также выяснили, что темпы роста прожиточного минимума российского пенсионера за 2020 год составили 103,4%. Такие данные в ведомстве получили на основе информации о величине прожиточного минимума за последние два года — в 2019-м он составлял 9002 рубля, а в 2020-м — 9308 рублей.

В пресс-службе Минтруда уточнили, что до конца года на индексацию социальных пенсий правительство выделит из бюджета 12,8 миллиарда рублей. При этом индексация коснется 3,9 миллиона пенсионеров. Речь идет о тех, кто получает социальные пенсии, а также выплаты по государственному пенсионному обеспечению.