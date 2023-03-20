Общество 20 марта 2023, 04:45 Страховщики захотели иметь доступ к камерам наблюдения по всей России «Известия»: всероссийский союз страховщиков попросил доступ к камерам наблюдения по стране Pxhere

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Всероссийский союз страховщиков (ВСС) намерен обратиться в регионы России за получением доступа к камерам населенных пунктов для противодействия мошенничеству. Об этом сообщили «Известия».

Сегодня страховщики могут официально получать данные с видеокамер в 20 субъектах страны. Однако в ВСС считают, что эту практику следует распространить на всю Россию.

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По мнению участников рынка, это поможет выявлять случаи обмана и значительно сократить сроки урегулирования убытков. Большинство российских субъектов, по их словам, не выдают доступа к камерам по запросам.

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Региональные власти в предоставлении информации сторонним компаниям увидели риски утечки данных.

У жителей Подмосковья появилась возможность наблюдать за строительством многоквартирных домов с помощью мобильного приложения «Подмосковные строки». Эта функция есть как у смартфонов с операционной системой IOS, так и Android. Камеры видеонаблюдения на стройках добавили в мобильную версию приложения 20 февраля. Ранее, 8 ноября 2022 года, на портале «Добродел» появился веб-доступ для наблюдения за строительством домов на компьютере.