Подмосковье 20 февраля 2023, 13:36 Жители Подмосковья смогут наблюдать за строительством домов через приложение на телефоне

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Жители Подмосковья могут наблюдать за строительством многоквартирных домов с помощью мобильного приложения «Подмосковные строки». Данная возможность есть как у смартфонов с операционной системой IOS, так и Android.

Камеры видеонаблюдения на стройках добавили в мобильную версию приложения «Подмосковные стройки» 20 февраля. Ранее, 8 ноября 2022 года, на портале «Добродел» появился веб-доступ для наблюдения за строительством домов на компьютере.

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Сейчас в Московской области возводятся 522 многоквартирных дома. Главгосстройнадзор Подмосковья рекомендует каждому застройщику организовывать видеонаблюдение на объектах, так как дольщикам важно знать, на каком этапе находятся работы.

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