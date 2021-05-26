Страховки от рисков вакцинации от коронавируса начали продавать в России

Российские страховые компании начали продавать полисы, которые покрывают риски вакцинации от коронавируса. Компенсации выплачиваются в случае резкой аллергической реакции, госпитализации или смерти.

Стоимость полиса в разных фирмах составит от 500 до четырех тысяч рублей. В случае госпитализации клиентам обещают компенсацию составят от 10 тысяч до 100 тысяч рублей. В случае летального исхода она составит около 500 тысяч рублей, сообщила газета «Известия».

Клиент, который покупает такой полис, не должен доказывать, что последствия наступили именно после вакцинации. При обращении ему нужно будет предоставить только документ о получении прививки и медицинское заключение о состоянии здоровья.

При этом не всегда выплату получает клиент. По условиям ряда полисов, деньги покрывают лечение в больнице. У некоторых страховщиков есть возрастной ценз при покупке таких полисов. Оформить договор могут только люди до 65 лет. Есть ограничения и для инвалидов. Также имеются ограничения по сроку действия «вакцинного» полиса — 45 дней после каждой прививки.

При этом «Спутник V» считается одной из самых безопасных вакцин. Клинические испытания не зафиксировали у пациентов серьезных осложнений после вакцинации.