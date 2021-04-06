«Спутник V» против зарубежных вакцин. Кто лучше?

Решение, делать прививку от коронавируса или нет, каждый принимает сам. Вопросов вокруг вакцин очень много: какие вакцины безопаснее и действеннее, а от каких прививок чаще возникают побочные эффекты.

В мире появляется все больше препаратов от коронавируса. Однако медицинское сообщество выделяет лишь трех фаворитов, основываясь, прежде всего, на эффективности, которая должна быть более 90%. Итак, в тройке лидеров: российский «Спутник V» и американские Pfizer и Moderna.

Преимущества «Спутника V»

«Спутник V» — вакцина векторная. Она содержит фрагмент аденовируса. Он лишен гена размножения, поэтому служит лишь обучающим пособием для иммунитета. Показывает ему «врага», а тот уже учится его распознавать и устранять. Вакцина от Эболы, например, создавалась с помощью такого же метода.

«Он чуть сложнее в разработке, но потом проще в применении и не требует хранения при −70 градусах. Это вот преимущество „Спутника V“», — объяснил Максим Скулачев, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова.

В деле безопасности лидирует «Спутник V». Клинические испытания не зафиксировали у пациентов серьезных осложнений после вакцинации. Однако Европа не торопится пускать российскую вакцину на рынок.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург уверен: боятся конкуренции. Также он отметил, что не слышал ни одного плохого отзыва о препарате от европейских коллег. Это подтвердил и Вальдемар Гердт, депутат бундестага Германии. По его словам, «Спутник V» разработан по отличной от многих других препаратов методике. То, чего опасаются в европейских разработках, то есть влияния на ДНК человека, в российской вакцине нет. Об этом граждане Евросоюза знают.

Pfizer и Moderna

У российского препарата преимущество в данном аспекте перед американскими вакцинами. Дело в том, что Pfizer и Moderna — прививки на основе матричной РНК гена коронавируса. Разработчики утверждают, что это так называемая инструкция для клеток. При этом она не затрагивает ядро, где содержится вся наша ДНК. Минус в том, что метод таких матричных вакцин совсем новый и, как выразились некоторые специалисты, Европа, использующая эти вакцины, ставит на себе эксперимент.

Его результаты вызывают споры. В СМИ прокатилась волна информации о побочных эффектах того же самого Pfizer. В течение исследований несколько вакцинируемых умерли. Правда, до сих пор не доказано, виновата ли в этом прививка.

AstraZeneca

Но больше шума наделал препарат из Оксфорда AstraZeneca. Он уже находится в категории не самых эффективных вакцин — работает на 60–70%. Сейчас его безопасность проверяется и под большим вопросом. У многих вакцинируемых обнаружили тромбоз, смертельные случаи тоже были. Страны Европы потихоньку отказываются от AstraZeneca. А европейское агентство по лекарственным средствам признает, что связь между вакциной и случаями тромбоза действительно есть. Вот как это прокомментировали российские врачи.

«Вирус COVID-19, новый коронавирус, он обладает свойством повышать вязкость крови и вызывать тромбозы. И здесь можно предположить, что та вакцина содержит, скорее всего, частицы этого вируса, которые повышают свертываемость крови и приводит к таким печальным последствиям», — пояснил Андрей Осипов, главный врач Домодедовской ЦГБ, заслуженный врач РФ.

А между тем свет готовится увидеть новая российская разработка — «Спутник Лайт». Сейчас как раз проходят испытания на добровольцах. Действовать он будет не так долго, как «Спутник V», зато должен быть дешевле. А значит, европейский рынок может столкнуться с не менее сильным конкурентом.