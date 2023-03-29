Общество 29 марта 2023, 05:16 Страхование пенсионных накоплений увеличат до 2,8 миллиона рублей «Известия»: страхование пенсионных накоплений увеличат до 2,8 миллиона рублей в мае РИА «Новости»

Читать 360tv в

Уже в мае в России вступит в силу законопроект об увеличении максимальной суммы страхового покрытия до 2,8 миллиона рублей. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Как отметил депутат, первое чтение поправок запланировано на конец марта, в апреле их должны утвердить.

Реклама

Изменения, как полагают в Центробанке, повысят доверие к системе. В ней уже принимают участие шесть миллионов человек. Кроме того, нововведения привлекут в систему новых клиентов.

Новация также нашла поддержку и у участников рынка. Однако, как отмечается в материале, итоговая доходность для клиентов может быть снижена за счет повышения страховых взносов.

Социальные пенсии вырастут в России с 1 апреля. Это будет сделано в дополнение к проведенной в июне прошлого года индексации. Как отметил премьер-министр страны Михаил Мишустин, за год социальные пенсии увеличатся более чем на 13,5%, уровень пенсионного обеспечения повысится для примерно четырех миллионов россиян.