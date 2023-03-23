Общество 23 марта 2023, 17:42 Мишустин анонсировал повышение социальных пенсий с 1 апреля Премьер Мишустин: социальные пенсии вырастут на 13,5% в 2023 году РИА «Новости»

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С 1 апреля в России вырастут социальные пенсии, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время ежегодного отчета в Госдуме. Текстовая трансляция выступления велась на сайте кабмина.

«Уже с 1 апреля повысим социальные пенсии в дополнение к проведенной в июне прошлого года индексации. Эта помощь предоставляется гражданам, у которых не хватает стажа для получения страховой пенсии», — рассказал председатель правительства.

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По его словам, за год социальные пенсии увеличатся более чем на 13,5%, уровень пенсионного обеспечения повысится для примерно четырех миллионов россиян.

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Мишустин назвал заботу о людях старшего поколения значимым направлением работы правительства в социальной сфере. Премьер напомнил, что в России по поручению президента Владимира Путина дважды за 2022 год проиндексировали страховые пенсии неработающих пенсионеров: более чем на 8,5% с начала января и еще на 10% с 1 июня. Средний годовой размер этой выплаты вырос приблизительно на три тысячи рублей и превысил 20 тысяч.

Председатель правительства констатировал, что в стране совершенствуется система социальных гарантий. Власти стремятся к тому, чтобы эти гарантии предоставлялись вовремя, в полном объеме и в удобной форме, без лишней бюрократии.