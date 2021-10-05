Страх забыть: представитель Хохлова объяснила иск на 150 млн рублей к Facebook

Тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов потребовал в суде, чтобы Facebook возместила ему 150 миллионов рублей за моральный вред. Представитель спортсмена Анна Варганова объяснила, что из-за блокировки пользователей, которые упоминали фамилию Хохлова, тренера могли совсем забыть.

Во вторник в Солнцевском суде прошло заседание первое по иску касательно фамилии. Но представителя от Facebook на нем не было. Поэтому следующее заседание назначили на 7 февраля.

«Мы просим Facebook не блокировать и возмещение морального вреда. Он публичный человек, заинтересованный в упоминании своего имени. Если его не обсуждают, его могут забыть», — сказала Варганова.

Хохлов узнал о странных блокированиях от своих знакомых, которые в посте размещали его фамилию, а после получили за это блокировку.

«Когда кто-то пишет фамилию Хохлов и ставит фотографию Хохлова, то человека блокируют. Блокирует тех, кто его фамилию пишет в обсуждениях», — уточнила Варганова.

Вероятно, Facebook не понравилась фамилия «Хохлов» из-за того, что она похожа на шуточное название украинцев.

«Суд сегодня вынес определение об уведомлении Facebook в соответствии с Конвенцией 1965 года. Надеемся, что если Facebook получит уведомление и поймет, что решение Солнцевского суда будет действительно на территории США, то соцсеть пришлет представителя и примет участие в суде», — сказала юрист.

Сумма в 150 миллионов рублей получилась такой, потому что так они ее определили. Дальше принимать решение уже будет суд. Менять в дальнейшем требования Хохлов не намерен, сообщила его представитель.

Она также объяснила, что решение иностранных судов признается на территории США. Но при этом необходимо соблюсти процесс. Поэтому уведомить нужно в соответствии с Конвенцией.

Если суд встанет на сторону Хохлова, а представителя Facebook не будет в России, то решение российского суда будет приведено в исполнение в США.