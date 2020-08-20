Сторонники схимонаха Сергия собрались у епархии в Екатеринбурге. Видео

Екатеринбургская епархия выпустила приказ о расформировании Среднеуральского монастыря, который возглавляет схимонах Сергий. После этого к епархии пришли люди, требующие объяснений. Среди них был и участник «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов.

На кадрах видна группа людей, которые стоят на территории епархии. К ним вышел представитель Русской православной церкви.

«Я говорил вам, что в Среднеуральском монастыре нет священников, которые могут законно совершать Божественную литургию», — заявил собравшимся представитель РПЦ.

Однако такой ответ не удовлетворил людей.

«Верните законность нашему отцу», — потребовала одна из женщин.

Также прихожане просили выйти к ним митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. Однако представитель церкви заявил, что его нет на месте.

Среди сторонников Сергия был замечен шоумен Дмитрий Соколов. Он тоже вступил в спор со священником. Корреспондент «360» позже взял комментарий у Соколова.

У него какая-то необоснованная точка зрения, с моей точки зрения. А он думает, что наша, людская точка зрения необоснованная. Мы говорим: «Так давайте соберемся и поговорим». Митрополит же не вышел к нам. Чего он боится, народа? Дмитрий Соколов.

По его словам, никаких ответов сейчас люди не получили. Они будут искать встречи с владыкой. По его мнению, надо собрать поместный собор. Соколов назвал Сергия своим духовным отцом и признался, что продолжает ездить в Среднеуральский монастырь.

«Я же не могу предать своего отца», — сказал он.

Ранее стало известно о переводе монахинь, послушниц и священников Среднеуральского монастыря в другие обители. Как написало РИА «Новости», монахинь готовы принять семь женских обителей.

В пресс-службе епархии рассказали, что не раз обращали внимание на нездоровую духовную атмосферу на территории Среднеуральского женского монастыря. Поэтому нахождение там верующих «откровенно опасно для их духовного состояния».

Сергий Романов ранее носил сан схиигумена. Однако во время пандемии он призывал людей не верить в эпидемию коронавируса и выходить на улицу. Также Сергий сделал ряд неоднозначных заявлений. После этого его лишили сана.