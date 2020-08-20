Монахинь из Среднеуральского монастыря перевели в другие обители

Монахинь, послушниц и священников Среднеуральского монастыря, который находится под руководством лишенного сана отца Сергия, перевели в другие обители. Такое решение принял митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

«Решением главы Екатеринбургской митрополии и Епархиального совета, в связи с захватом схимонахом Сергием Среднеуральского женского монастыря и совершением в обители кощунственных „богослужений“ [...] благословлено перевести насельниц женского монастыря в другие женские обители Екатеринбургской митрополии», — приводит РИА «Новости» слова представительницы на пресс-службы Екатеринбургской епархии.

Собеседница агентства уточнила, что послушницам и монахиням монастыря необходимо «избавиться от разрушительного влияния схимонаха Сергия, отравляющего доверчивые души расколом, и вернуться к монашескому деланию там, где действительно совершается монашеская жизнь». Священникам, которые сослужат схимонаху, надлежит отправиться в мужские монастыри.

Епархией неоднократно обращалось внимание на крайне нездоровую духовную атмосферу на территории Среднеуральского женского монастыря, отметили в пресс-службе. Как подчеркнули в епархии, сегодня нахождение там насельниц «откровенно опасно для их духовного состояния».

Ранее Ксения Собчак сняла документальный фильм о жизни обители. Телеведущая также показала одну из предполагаемых жертв растления в Среднеуральском женском монастыре. Когда журналистка попыталась снять кадры для своего фильма на территории церкви, между ней и монахинями завязался конфликт. В итоге режиссеру Собчак сломали руку.