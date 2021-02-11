Сторонника ИГ* задержали в Норильске

Сотрудники ФСБ задержали в Норильске сторонника запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство»*. По предварительным данным, он вербовал людей для оказания медпомощи боевикам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по региону.

«Установлено, что, проникнувшись идеями радикального ислама, житель Норильска осуществлял вербовку лиц для оказания медицинской и иной помощи боевикам. По месту жительства задержанного обнаружены и изъяты средства связи, электронные носители информации, экстремистская литература и флаг ИГ*», — передал ТАСС слова представителя ФСБ.

В результате возбуждено уголовное дело по статье 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности».

В начале февраля двух боевиков раскрыли и задержали в Дагестане. У них нашли тайник с оружием, взрывчаткой и боеприпасами. По данным ФСБ, члены ячейки планировали совершить несколько терактов. В частности, они хотели напасть на правоохранителей и простых жителей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

*запрещенная в России террористическая организация.