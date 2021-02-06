Террористическую ячейку раскрыли в Дагестане. У боевиков нашли оружие и взрывчатку

Сотрудники УФСБ России по Республике Дагестан и представители республиканского МВД провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий на территории Дербентского района 5 февраля. В результате они выявили и пресекли деятельность законспирированной террористической ячейки.

«Указанные лица задержаны при изъятии тайника, в котором находились СВУ, огнестрельное оружие и боеприпасы», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ФСБ, члены ячейки планировали совершить несколько терактов. В частности, они хотели напасть на правоохранителей и простых жителей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Ингушетии задержали трех участников террористического сообщества «Имарат Кавказ»*. Их зовут Курейш Джандигов, Ислам Жандигов и Адам Хашиев. Один из задержанных рассказал про тайник, в котором находились огнестрельное оружие, боеприпасы и самодельная бомба. Мужчин обвинили по статьям «Участие в деятельности незаконного вооруженного формирования» и «Участие в деятельности террористической организации».

*«Имарат Кавказ» — запрещенная в России террористическая организация.