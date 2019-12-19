Столичный суд рассмотрит иск к родителям девочки из центра «Мать и дитя»

Родителей пятилетней девочки, которая всю жизнь прожила в перинатальном центре «Мать и дитя», могут ограничить в родительских правах. Исковое заявление уже принято в производство.

Документы поступили 19 декабря в Пресненский районный суд города Москвы, сообщили «360» в пресс-службе суда. Заявление подано отделом социальной защиты населения столичного района Арбат.

С отцом и матерью девочки в рамках досудебной подготовки проведут беседу. Она назначена на 14 января 2020 года. Суд встретится с ответчиками в закрытом режиме — прессу на процесс не пустят.

В медицинском учреждении ребенка оставили родители. При рождении девочке потребовались реабилитационные мероприятия в стационарных условиях. Малышку неоднократно предлагали забрать домой — угроза ее жизни и здоровью давно миновала. Однако семейная пара так и не приехала за своей дочерью. Перинатальный центр обратился в суд, который обязал родителей взять девочку к себе. Времени паре дали до 2 декабря, однако ситуация не изменилась.

Ситуацию взяли под контроль в департаменте труда и социальной защиты Москвы. В опеке решили, что родителей стоит ограничить в их правах или, при возникновении новых обстоятельств дела, окончательно лишить их.