Центр «Мать и дитя» привлек приставов для возвращения родителям пятилетней девочки

Возвращением пятилетней девочки из перинатального центра «Мать и дитя» родителям займутся судебные приставы. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения.

В центре напомнили, что ребенка в медучреждении оставили родители, так как новорожденной девочке требовались реабилитационные мероприятия в стационаре. Но после того как угрозы жизни и здоровью ребенка отступили, врачи предложили родителям забрать ребенка домой. Но они отказались и потребовали оставить дочь в стационаре под наблюдением.

Руководство центра неоднократно предлагало родителям забрать девочку, но после очередного отказа в марте этого года центр обратился в суд. В своем иске медучреждение просило обязать родителей или органы опеки забрать ребенка.

Гагаринский районный суд вынес свое решение 20 сентября. В итоговом документе говорилось, что родители обязаны забрать свою дочь. Решение вступило в силу 18 ноября апелляционным решением Мосгорсуда.

Семейной паре дали время до 2 декабря, но они этого не сделали. В итоге центр передал исполнительные листы для выполнения решения управлению судебных приставов.

«„Мать и дитя“ искренне надеются, что благодаря большому общественному резонансу, вызванному беспокойством о судьбе ребенка, ситуация разрешится в его интересах», — заявили в пресс-службе.

Ранее СМИ сообщили, что родители девочки на протяжении пяти лет оплачивали ее содержание в перинатальном центре. Ежемесячная аренда палаты обходилась в один миллион рублей. Кроме того, ребенком занимались две няни: основная, которая проводила с девочкой почти все время, и ее сменщица. Выяснилось, что зарплата основной няни составляла 150 тысяч рублей.

После того как история с пятилетней девочкой появилась в СМИ, ситуацию под свой контроль взял департамент труда и социальной защиты московского правительства. Представители опеки и попечительства пообещали подать новый иск в суд с требованием ограничить пару в родительских правах. Если в ходе разбирательства обнаружатся новые обстоятельства дела, то будет решаться вопрос об окончательном лишении прав родителей.