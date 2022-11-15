Эксклюзив 15 ноября 2022, 20:28 Столичный оперативник предстал перед судом за махинации со сберкнижками мертвого москвича «360»: Мосгорсуд оставил под стражей оперативника Сибилева по делу о мошенничестве

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Московский оперативник из Марьино Сибилев предстал перед Мосгорсудом по делу о махинациях. Кадры заседания появились в распоряжении «360».

Сняли со счета два миллиона рублей

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Сибилева заключили под стражу по подозрению в махинациях. Защитники оперативника во вторник, 15 ноября, пытались обжаловать решение об его аресте. Однако суд оставил правоохранителя под стражей.

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«От 15 октября 2022 года в отношении Сибилева оставить апелляционную жалобу без удовлетворения», — сказали в суде.

Правоохранитель стал фигурантом дела о мошенничестве за попытку снять деньги со сберкнижек мертвого человека. По предварительным данным, оперативник украл четыре сберегательные книжки, которые принадлежали умершему одинокому жителю Москвы. Сибилев не решился самостоятельно снимать со счетов два миллиона рублей, поэтому привлек к делу своего знакомого.

Оперативник оплатил подельнику оформление поддельной юридической доверенности, после чего отправил с украденными сберегательными книжками в банк. В двух местах злоумышленнику в выдаче денег отказали. В третьем кредитном учреждении сотрудники заподозрили неладное и вызвали полицию.

Против оперативника и его подельника завели уголовное дело о мошенничестве. Сибилев находится под стражей.

Не первый случай мошенничества с деньгами умерших

В ноябре официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказал о задержании группы столичных полицейских по подозрению в кражах со счетов умерших граждан.

Предварительно, правоохранители незаконно получили доступы к личным кабинетам мобильных банков умерших граждан. С помощью этого злоумышленники переводили деньги на подконтрольные им счета, п награбленное распределяли между собой.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий, которые проводились во взаимодействии с представителями служб безопасности банков, на территории Московской области, Краснодарского края и Республики Крым задержаны девять подозреваемых. В их числе предполагаемый организатор», — отметила Волк.

Во время обысков у задержанных изъяли базу данных с реквизитами банковских счетов мертвых россиян, сим-карты, свыше десятка банковских карт, 20 мобильных телефонов, пять ноутбуков и другие предметы, которые доказывают совершение преступлений. По данным следствия, злоумышленники причастны минимум к 50 фактам хищений на сумму свыше 60 миллионов рублей.

Возбуждены уголовные дела, семь фигурантов находятся под стражей, еще два — под подпиской о невыезде.