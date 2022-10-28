Полицейского заподозрили в махинациях со сберкнижками мертвого москвича | 360°

28 октября 2022, 12:51
Полицейского заподозрили в махинациях со сберкнижками мертвого москвича
Источник «360»: полицейский из Москвы попал под дело за махинации со сберкнижками умершего
Московский оперативник стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве за попытку снять деньги со сберкнижек мертвых. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника, правоохранитель украл четыре сберегательные книжки, принадлежавшие умершему одинокому мужчине. Снимать накопленные два миллиона рублей со счетов полицейский самостоятельно не решился и привлек знакомого.
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Подельнику правоохранитель оплатил оформление поддельной юридической доверенности и отправил со сберкнижками в банк. В двух кредитных учреждениях мужчине в выдаче средств отказали, а в третьем заподозрили в недобросовестных намерениях и вызвали полицию.
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Следователи столичного главка МВД завели уголовное дело о мошенничестве. В данный момент идет разбирательство.
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