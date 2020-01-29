Подключить Теle2 прямо в самолете пассажиры 7 авиакомпаний смогут с 1 февраля

Мобильный оператор Москва — Tele2 с 1 февраля начинает продажу SIM-карт на борту самолетов семи авиакомпаний. Путешественники и предприниматели смогут выбрать подходящие им тарифы с большим пакетом трафика и удобными роуминговыми опциями.

Пассажирам авиакомпаний будут продавать неактивированные SIM-карты, а в сети Tele2 они смогут зарегистрироваться сами с помощью мобильного приложения ID.Abonent.

Оценить преимущества выгодных предложений Tele2 в роуминге смогут пассажиры авиакомпаний «Аэрофлот», Utair, «Россия», «Якутия», «Аврора», «Руслайн» и Royal Flight. Информация о предложении Tele2 будет размещена в бортовом журнале SkyShop, комплекты для подключения предоставят бортпроводники. Кроме того, пассажиры смогут ознакомиться с предложениями MVNO-партнеров (mobile virtual network operator — виртуальный оператор сотовой связи — прим. ред.), работающих на сети Tele2.

Путешественникам и предпринимателям Tele2 предлагает два тарифа — «Везде онлайн» и «Премиум». За 500 рублей в месяц пользователи получат безлимитные звонки на телефоны Tele2 по всей России, 500 минут для звонков на остальные номера и 40 Гб трафика. Тариф «Премиум» за 1500 рублей включает 2000 минут и 50 Гб и позволяет путешественникам пользоваться безлимитным интернетом за границей без доплат.

Регистрация в сети Tele2 после покупки SIM-карты займет несколько минут. Приложение ID.Abonent позволяет провести удаленную идентификацию на базе технологий распознавания личности и сканирования документов. Абоненту нужно будет отсканировать штрих-код SIM-карты, а также, воспользовавшись камерой телефона, передать изображение своего лица и паспорта. Чтобы принять условия договора об оказании услуг Tele2, пользователь должен поставить на экране электронно-графическую подпись. После этого ему будет отправлено SMS со ссылкой для скачивания электронной копии договора.

Директор по продажам макрорегиона «Москва» Tele2 Антон Жуковский подчеркнул, что развитие новых канал продаж идет с учетом запросов абонентов, при этом клиент получает простоту, удобство и скорость при подключении к оператору.

«Мы видим, что в поездках за рубеж абоненты хотят всегда оставаться на связи, и Tele2 дает им эту возможность благодаря запуску продажи SIM-карт на борту самолетов самых популярных авиакомпаний», — заключил Антон Жуковский.

Оператор сотовой связи Tele2 работает в России с 2003 года. Компания оказывает услуги в 67 регионах страны, включая Москву и Московскую область.