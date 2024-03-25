25 марта 2024, 19:19
«Стояла как вкопанная». Асмус рассказала о посещении мемориала у Crocus City Hall
Актриса Асмус рассказала о посещении мемориала жертвам теракта в «Крокусе»
Актриса Кристина Асмус рассказала о посещении стихийного мемориала жертвам теракта в Crocus City Hall. Своими эмоциями она поделилась с подписчиками в Telegram-канале.
По словам актрисы, новость о теракте застала ее на съемочной площадке. Она снималась в ночную смену вместе с певцом Димой Биланом.
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«Не было сил выходить в кадр, и в мгновение все стало неважным и таким маленьким», — рассказала Асмус.
Актриса добавила, что посетила мемориал ночью, чтобы не попасть в объективы камер и спокойно помолчать. По дороге она заехала за красными гвоздиками.
«Не знаю, сколько я стояла так… Как вкопанная. Наверное, минут 40», — поделилась Асмус.
По ее словам, в этот момент она встретилась с Биланом, который тоже приехал к мемориалу, чтобы почтить память погибших.
Теракт в концертном зале Crocus City Hall произошел 22 марта. Вооруженные мужчины в камуфляже открыли стрельбу по зрителям, прибывшим на концерт группы «Пикник». По данным Следственного комитета, жертвами атаки стали как минимум 137 человек.
Россия
Кристина Асмус
Стрельба в Crocus City Hall
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