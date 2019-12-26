Стоимость услуг ЖКХ повысится в 2020 году

Повышения цен на коммунальные услуги произойдет 1 июля, указано в материале издания со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Индексация тарифов в дальнейшем будет происходить раз в год.

В российских регионах ежегодно повышаются тарифы на услуги ЖКХ. Обусловлена эта необходимость инфляцией. Поскольку рост цен должен быть примерно в тех же пределах, правительство устанавливает для субъектов порог, который они не могут превысить.

Рост по разным видам коммунальных услуг в регионе может различаться, но суммарно не должен превышать предельные индексы, рассказал ответственный секретарь экспертного совета комитета Госдумы по ЖКХ Павел Склянчук. При этом он отметил, что для каждого субъекта определяется свой индекс.

В текущем году стоимость услуг ЖКХ увеличилась дважды — 1 января и 1 июля из-за повышения НДС на 2%. В антимонопольной службе отметили, что в дальнейшем эта практика не будет использоваться.

В ноябре Сбербанк провел исследование, в котором выяснил, сколько в среднем тратят на оплату коммунальных услуг жители России.