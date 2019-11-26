Сбербанк назвал средние траты россиян на ЖКХ

«Это в целом соответствует уровню индексации тарифов, предусмотренной правительством», — приводит агентство текст сообщения Сбербанка. Аналитики кредитной организации отметили, что в некоторых российских регионах цены за коммуналку ЖКХ растут гораздо быстрее. Исследователи связали разницу в тратах с реализацией мусорной реформы и изменением методов энергоучета.

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Лидером по темпам роста трат на ЖКХ стали Белгородская и Кировская области. Жители этих регионов по сравнению с 2018 годом теперь платят по коммунальным счетам на 17,5% и 15,6% больше соответственно.

Специалисты Сбербанка отметили, что в Белгородской области в ближайшем будущем ситуация не изменится, так как с 1 декабря 2019 года в столице региона вода станет дороже на 42%.

В Ульяновской области, Мордовии, Камчатском Крае, Магаданской и Псковской областях а также на Алтае исследователи отметили обратную тенденцию. Ранее глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что внесенные в законодательство изменения выровняли стоимость услуг ЖКХ по стране.