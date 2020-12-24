Стоимость салата мимоза подсчитали в России

Аналитики взяли за основу классический рецепт мимозы, в который входят майонез, морковь, лук, сыр, яйца и рыбные консервы.

Необходимое количество майонеза обойдется в 31,2 рубля, а сыра — в 97,5 рубля. Морковь для салата стоит 7,75 рубля, лук — 3,9 рубля, яйца — 20,4 рубля. Самый дорогой ингредиент — это рыбные консервы. За банку придется отдать в среднем 129 рублей. Специалисты платформы приводят эти данные по результатам анализа более 23 миллиардов кассовых чеков.

В преддверии Нового года в Роспотребнадзоре напомнили, что салаты необходимо правильно хранить, иначе можно получить тяжелое пищевое отравление. Салаты — это благоприятная среда для развития патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, особенно после заправки.

Хранить их необходимо в холодильнике, а соусы добавлять непосредственно перед подачей на стол.