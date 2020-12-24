Россиянам напомнили, сколько хранятся новогодние салаты

Салат зачастую бывает одним из главных блюд на новогоднем столе. Если его неправильно хранить, можно получить тяжелое пищевое отравление. Срок годности у разных блюд зависит от рецепта.

Специалисты напомнили, что любой салат является благоприятной средой для развития патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, способных вырабатывать токсины. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Салат, который неправильно хранился, может стать причиной тяжелого пищевого отравления», — подчеркнули в ведомстве.

Сколько времени салат пригоден в пищу, зависит от способа его приготовления и заправки. Например, любой соус ускоряет процесс размножения микробов. Такие блюда в принципе относят к скоропортящимся продуктам — хранить их лучше всего в холодильнике.

Если салат из сырых овощей или фруктов может выдержать 18 часов хранения, то после заправки — только 12. То же самое и для блюд, куда добавили мясо, птицу и копчености. С 18 до 12 часов сохраняется после заправки салатов и винегретов из вареных овощей. Те, где есть консервированные овощи или вареные яйца, вообще хранятся только шесть часов, а с добавлением морепродуктов и без заправки — 12.

«Салаты из маринованных, соленых, квашеных овощей — 36 часов», — добавили эксперты.

Заправлять салаты, напомнили в Роспотребнадзоре, лучше всего непосредственно перед подачей. На всю ночь на новогоднем столе их оставлять не стоит.