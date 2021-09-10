Стюардессы признались, зачем приветствуют каждого пассажира на входе в самолет

Бортпроводницы раскрыли секрет, зачем они каждый раз встречают пассажиров при посадке в самолет. Своими откровениями стюардессы поделились с изданием The Sun.

Как рассказала бортпроводница Кэт Камалани, тут дело не только в дружелюбии и хорошем настроении. Она поделилась, что стюардессы должны при этом еще и прицениться к своим пассажирам, чтобы понять, кто из них сможет помочь в случае опасности.

«Когда вы садитесь в самолет — видите наше улыбающееся лицо. На самом деле в этот момент мы осматриваем вас с головы до ног и ищем ABP (трудоспособных людей), которые нам помогут в экстренных случаях», — рассказала она.

Другая стюардесса, Кэрри Брэдли, добавила, что она все 12 лет работы смотрит, как чувствуют себя пассажиры. Она поделилась, что каждый раз оценивает, насколько кто хорошо себя чувствует, кто выглядит нездорово и какая у человека физическая форма.

При этом на протяжении самого полета она по нескольку раз разговаривает с теми, кто показался достаточно сильным для оказания помощи. Просто чтобы убедиться, что остановила свой выбор на правильном человеке.

Стало известно, что компания «Аэрофлот» отстранила от работы шестерых пилотов из-за того, что они отказались прививаться от коронавируса. Всех отправили в отпуск без сохранения зарплаты.