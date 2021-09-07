«Аэрофлот» отстранил шесть не привившихся от коронавируса пилотов

Авиакомпания «Аэрофлот» отстранила от работы пилотов, которые отказались прививаться от COVID-19. Их отправили в отпуск без сохранения зарплаты.

К полетам не допустили шесть сотрудников «Аэрофлота», уточнил сайт РБК. Представитель авиакомпании Михаил Демин отметил, что их отстранили в разное время.

«Шесть пилотов „Аэрофлота“ <…> отстранили от работы и отправили в отпуск без сохранения зарплаты, так как они отказались сделать прививку от коронавируса», — сказал он, добавив, что всего в авиакомпании работают 2,3 тысячи пилотов.

В Минтруде и Роспотребнадзоре поясняли, что при отсутствии у работодателя документального подтверждения о вакцинации работника к установленному сроку его можно отстранить без сохранения зарплаты. Поводом для этого будет отказ привиться без уважительных причин — например, наличия противопоказаний к вакцинации.

Отстраненные пилоты обратились в Шереметьевский профсоюз летного состава, который направил сообщение гендиректору «Аэрофлота» Михаилу Полубояринову.

В конце августа стало известно, что авиакомпания увеличит зарплаты своим бортпроводникам.