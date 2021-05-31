Стилист-блогер рассказал о трендах выпускных нарядов этого года

Стилист-блогер Светлана Новикова рассказала о трендах выпускных нарядов нынешнего года. По ее словам, сейчас в моде мини-платья, написал «ФедералПресс».

Поверх короткого платья можно накинуть оверсайз-пиджак. Новикова рекомендует выбрать фасон «с мужского плеча». Также она посоветовала избегать рюш, бантов и остановиться на самой простой модели. Хорошо будет смотреться платье с рукавами-фонариками. Помимо прочего, подойдет фасон в стиле кимоно.

В этом году актуальны яркие цвета. Например, допускаются зеленый, оранжевый, розовый и желтый. При этом маленькое черное платье как и прежде является классикой. Тем, кто хочет выделиться, подойдет брючный костюм прямого кроя.

Из обуви сейчас в тренде босоножки с завязками. Новикова посоветовала для выпускного подобрать модель на маленьком каблуке.

Ранее визажист Юрий Столяров объяснил, какой макияж будет наилучшим для школьниц на выпускной вечер. уверен, что выпускницам не нужен яркий макияж. В юные годы важнее важно сохранить свежий внешний вид и сакцентировать внимание на естественной красоте.