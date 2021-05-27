Визажист дал советы по макияжу на выпускной

Наилучший макияж для школьниц на выпускной вечер предложил визажист Юрий Столяров. Об этом сообщило «ФедералПресс».

«Я советую молодым и красивым девушкам меньше следить за трендами», — заявил он.

Столяров уверен, что выпускницам не нужен яркий макияж. В юные годы важнее важно сохранить молодость и сакцентировать внимание на естественной красоте. Поэтому девушки еще успеют заштукатурить лицо под 40-летнюю женщину, а на последний школьный бал стоит отправляться налегке и со свежим взглядом.

Для любителей косметики и экспериментов визажист посоветовал цветные ресницы и блестки на лице. Образ должен быть броским, дарить эмоции, но при этом сохранять юность.

Глиттеры можно случайно распределить по лбу, подбородку или векам.

Столяров призвал не наращивать плотно ресницы, не делать smoky eyes, не рисовать брови, а также не использовать скульптур. Девушки должны следовать тренду на молодость и создавать легкие и прозрачные образы, подытожил Столяров.

Ранее сервис SuperJob посчитал, что затраты родителей российских школьников на выпускной вечер в среднем составили почти 30 тысяч рублей.