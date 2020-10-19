Стерилизацию женщины из Уктусского пансионата объяснили «медицинскими показаниями»

Свердловские власти подтвердили, что женщина, записавшая видео о принуждениях в Уктусском пансионате, действительно прошла процедуру стерилизации. Но она была необходима по медицинским показаниям.

«Женщина, записавшая видео, действительно проживает здесь более 10 лет, характеризуется положительно. В личном деле содержится выписка из гинекологического отделения городской больницы № 20 о том, что в 2008 году проведена хирургическая стерилизация по медицинским показаниям», — передает ТАСС слова руководителя управления демографического развития и социального обслуживания Министерства социальной политики Свердловской области Ильи Илларионова.

Также он отметил, что сотрудники дома-интерната только наблюдают состояние здоровья пациенток, а также оказывают доврачебную помощь.

По словам директора пансионата Ирины Верхоланцевой, процедуру стерилизации с 2006 года добровольно прошли 15 женщин, четыре из них были недееспособными.

Известно, что женщина, снявшая ролик, работает в этом учреждении уборщицей и на данный момент находится в отпуске. Илларионов добавил, что пытался с ней связаться, но она не отвечает на звонки.

Ранее к проверке информации о принудительной стерилизации в пансионате подключилась полиция и омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Видео женщины вызвало общественный резонанс. Ведь, по неподтвержденной версии, 10 пациенток пострадали от этой операции, а одна якобы из-за этого умерла.