Полиция проверит информацию о стерилизации женщин в уральском пансионате

К проверке информации о принудительной стерилизации женщин в Уктусском пансионате подключились сотрудники правоохранительных органов. Об этом рассказал начальник управления демографического развития и социального обслуживания Министерства соцполитики региона Илья Илларионов.

«Мы все заинтересованы в полном всестороннем и честном расследовании этой информации <...>. На сегодняшний день к этой проверке подключились не только мы, но и областной уполномоченный по правам человека Свердловской области, и Минздрав, и правоохранительные органы», — передает РИА «Новости» слова Илларионова.

По словам директора учреждения Ирины Верхоланцевой, на выходных пансионат посещали полицейские.

Ранее в Сети появилось видео, где женщина рассказывает о принудительной стерилизации в пансионате. По предварительным данным, от этого пострадали 10 человек. Одна женщина умерла. Родственники предполагают, что она погибла из-за этой операции.

Омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила, что тоже начала проверку. Однако пока жалобы или обращения от клиентов Уктусского пансионата до сих пор не поступали.