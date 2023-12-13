13 декабря 2023, 06:52
Стаж для досрочного выхода на пенсию в России предложат сократить до 32-37 лет
«Известия»: Госдуме предложат снизить возраст досрочного выхода на пенсию
В Госдуму внесут законопроект об уменьшении обязательного страхового стажа для досрочного выхода на пенсию. Авторы инициативы назвали действующие нормы декларативными и невыполнимыми, сообщили «Известия».
Проект закона внесут в нижнюю палату парламента 13 декабря. Его авторы предложат сократить страховой стаж для выхода на пенсию досрочно до 37 лет у мужчин и 32 лет у женщин. Возраст, раньше которого не удастся уйти на отдых, в этом случае оставят на уровне 60 и 55 лет соответственно.
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«Такая мера позволит вывести из „серой“ зоны до 50% заработной платы, что не только превысит дополнительные затраты, <…>, но и позволит повысить стоимость индивидуального пенсионного коэффициента», — сказал глава фракции «Справедливая Россия –— За правду» Сергей Миронов.
Действующие нормы депутаты посчитали формальными. Обязательный страховой стаж для мужчин утвердили на уровне 42 лет, женщин — 37 лет. При соблюдении всех условий им назначат страховую пенсию за два года до достижения пенсионного возраста в 65 и 60 лет соответственно. Однако, по словам депутатов, далеко не все россияне устраивались на работу сразу после школы — многие поступали в вузы и учились до 23-24 лет. К тому же большую часть зарплаты выплачивали в конверте, без отчислений в пенсионный фонд и начисления стажа.
Финансовый аналитик, экономист Михаил Беляев сообщил, что россияне смогут увеличить размер своей будущей пенсии несколькими способами. Например, работая официально или получив статус ветерана труда.
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