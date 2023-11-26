Общество 26 ноября 2023, 09:31 Россиянам рассказали о способах увеличить будущую пенсию Экономист Беляев: увеличить пенсию поможет накопление баллов и стажа

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Россияне могут увеличить размер своей будущей пенсии, если накопят определенное количество пенсионных баллов и пенсионный стаж. Об этом Lenta.ru рассказал финансовый аналитик, экономист Михаил Беляев.

По его словам, для этого необходимо работать официально и получать белую зарплату. Дело в том, что пенсию выплачивают из перечислений, которые Пенсионный фонд получает от работодателя из общего фонда заработной платы в организации.

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«Индивидуальный счет находится в фонде, за время работы копятся пенсионные баллы, которые зависят от заработной платы. Чем больше ее размер, тем больше накопится баллов, тем больше будет пенсия», — сказал Беляев.

Еще одним вариантов увеличения пенсии станет получение статуса ветерана труда, который позволит получать определенные льготы и пенсию в увеличенном объеме, а также послабления в некоторых налогах, скидку на коммунальные платежи и бесплатный проезд в транспорте.

Ранее доцент РУДН Андрей Гиринский напомнил, что с декабря повысят размер пенсии людям старше 80 лет.