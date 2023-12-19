Общество 19 декабря 2023, 19:27 Ставшая «Мисс Европа — 2023» россиянка пожаловалась на насмешки над ее национальностью «Мисс Европа — 2023» россиянка Решта сообщила о насмешках над ее национальностью Соцсети

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Участница конкурса красоты «Мисс Интерконтиненталь Европа — 2023» россиянка Дарья Решта столкнулась с насмешками над ее национальностью. Об этом девушка рассказала РИА «Новости».

Конкурс проходил в Шарм-эш-Шейхе, на победу претендовали участницы из 72 стран. Решта вошла в первую пятерку и завоевала титул «Мисс Европа — 2023».

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Девушка назвала конкурс абсолютно неполитизированным в плане выбора победительницы и распределения мест. Однако от других участниц россиянка иногда слышала подколы и упреки.

«Мы могли выстроиться в линию, и кто-то мог сказать: „О, Россия, вы стоите опять последние“. А, видите, как вышло — вошли в топ-5 из всей Европы», — отметила Решта.

Девушка добавила, что на конкурсе хотела показать всю мощь и красоту своей Родины. Решта постаралась передать, что Россия — как мать-земля, несущая хлеб и дающая пропитание не только жителям страны, но и мира.

В ноябре 2023 года в Сальвадоре состоялся международный конкурс красоты «Мисс Вселенная». Россию на нем представила победительница национального конкурса Маргарита Голубева.