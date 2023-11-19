Мир 19 ноября 2023, 21:27 Объективность и предвзятость. Как прошел конкурс «Мисс Вселенная» Артистка Лысенко заявила о предвзятом отношении к россиянкам в конкурсах красоты Camilo Freedman/dpa

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В Сальвадоре объявили победительницу 72-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная». Победительницей стала представительница Никарагуа Шейннис Паласиос. Россию на мероприятии представила «Мисс Россия» Маргарита Голубева.

О конкурсе

«Мисс Вселенная» — это один из самых престижных конкурсов красоты в мире, входит в «Большую четверку» наряду с конкурсами «Мисс мира», «Мисс Интернешнл» и «Мисс Земля».

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Конкурсанток обычно отбирают на национальных мероприятиях. На момент подготовки девушки не должны состоять в браке, иметь судимости, проблемы с полицией и фотографий в стиле «ню». За сокрытие информации от организаторов участницы подвергаются штрафным санкциям.

Президент Сальвадора Найиб Букеле 14 января 2023 года сообщил, что «Мисс Вселенная» пройдет в его стране. Впервые за 66 лет Miss Universe Organization разрешила участвовать в соревнованиях замужним женщинам.

Объективность и предвзятость

К россиянкам на конкурсах красоты в нынешних реалиях существует предвзятое отношение. Участниц ограничивают даже в ношении российской ленточки, рассказала «360» национальный директор конкурса «Мисс и Миссис Россия Земля», обладательница титула «Миссис Вселенная — 2016», заслуженная артистка России Надежда Лысенко.

«Я, как директор, не могу послать участницу, представительницу России на конкурс. Изначально понимаешь, что это провал», — отметила она.

В сложившейся ситуации есть только один выход — сотрудничать с союзниками, с теми, кто находится на стороне России, подчеркнула Лысенко.

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Кто такая Маргарита Голубева

От РФ на конкурс «Мисс Вселенная» отправилась обладательница титула «Мисс Россия», 22-летняя Маргарита Голубева. Девушка готовилась к участию в смотре красавиц в беспрецедентных условиях.

«Я занималась дефиле по четыре часа в день, обучалась с репетиторами иностранным языкам — английскому и итальянскому, проходила дополнительные курсы по макияжу и прическам, чтобы выглядеть на все 100», — поделилась Маргарита.

На конкурсе национальных костюмов Голубева выступила в образе Царевны Лебеди, вдохновленным русскими сказками и картиной художника Михаила Врубеля. До этого девушка появлялась на подиуме в купальнике из блестящего фиолетового латекса и в темно-синем платье с глубоким вырезом на бедре и корсетом со сверкающими камнями. Несмотря на достойное выступление, конкурсантка не смогла войти в двадцатку лучших.

Pavel Kashaev/Global Look Press

Маргарита выросла в Токсове под Санкт-Петербургом. В детстве она не считала себя красивой, но работа в модельном агентстве в будущем подняла ее самооценку. Сейчас Голубева одновременно учится в двух вузах — на пятом курсе в Российской таможенной академии и на втором курсе Московского государственного института культуры на факультете музыкального искусства.

В 2021 году Маргарита участвовала в 10-м сезоне шоу «Голос», но не смогла пройти дальше первого этапа. Именно после этого она поступила в МГИК. Там ее наставницей стала Лариса Долина. Девушка мечтает открыть собственную школу по обучению вокалу, где смогли бы заниматься дети из самых разных семей. Голубева считает источником вдохновения свою мать, которая сумела вырастить четырех детей, работая онкологом.

Лысенко в беседе с «360» оценила представительницу РФ по достоинству.

«Я абсолютно за Маргариту. Очень красивая девушка, замечательная девушка, шикарная фигура, и как раз славянский типаж. Очень достойная представительница России, которая достойна победы», — подчеркнула победительница «Мисс Вселенная — 2016».

Пресс-служба администрации городского округа Химки

Самой красивой девушкой мира назвали Шейннис Паласиос. Кто она такая?

Паласиос стала первой представительницей Никарагуа, выигравшей конкурс «Мисс Вселенная». Она родилась и выросла в столице страны — Манагуа. Девушка окончила Центральноамериканский университет по специальности «Массовые коммуникации».

В финальном раунде конкурса Шейннис спросили, какой из когда-либо живущих женщин она хотела бы стать на год. Девушка выбрала английскую писательницу и мыслительницу XVIII века Мэри Уолстонкрафт. По ее мнению, именно эта историческая личность помогла женщинам начать борьбу и получить равные права с мужчинами.

«Сегодняшний вечер я посвящаю моему внутреннему ребенку и каждой девушке, которая мечтает осуществить свою мечту», — сказала финалистка.

«Мисс Вселенная — 2016» высказалась по поводу победы представительницы Никарагуа.

«Выиграла темнокожая девушка. Я абсолютно не против темнокожих красивых девушек. <…> Что касается цвета кожи — это непринципиально. Красота может быть разной. У каждой национальности своя красота», — подчеркнула собеседница «360».

Camilo Freedman/dpa

Послабления для участниц

Конкурс «Мисс Вселенная» не раз подвергался нападкам из-за объективации женщин, контроля над их личной жизнью и навязывания единых стандартов красоты. Организаторы прислушались к критике — теперь у участниц могут быть семья и дети.

Мы все считаем, что женщины должны иметь свободу выбора и что личные решения человека не должны быть препятствием на его пути к успеху. организаторы «Мисс Вселенная»

Послаблением в правилах воспользовались участницы от Гватемалы и Колумбии. У первой, Мишель Кон, есть супруг и двое детей — мальчик и девочка. У второй, Марии Камиллы Авеллы Монтаньес, есть муж и дочь.

Также в 2023 году в конкурсе впервые поучаствовала представительница Пакистана. На дефиле в купальниках Эрика Робин вышла в бикини для мусульманок — буркини.

«Мисс Непал», 23-летняя Джейн Дипика Гаррет, стала первой конкурсанткой из категории плюс-сайз. С ростом 170 сантиметров она весит более 80 килограммов.

«Я здесь для того, чтобы представлять пышных женщин, которые страдают от избыточного веса и гормональных проблем», — заявила она.

В конкурсе поучаствовали и два трансгендера. Они представляли Нидерланды и Португалию. Марина Мачете из Португалии стала первой в истории конкурса трансгендерной участницей, которая вошла в двадцатку красавиц. Надежда Лысенко высказалась и об этой ситуации.

«Я абсолютно против всякой гендерной интеграции в конкурсе красавиц. <…> Считаю, что для трансгендеров отдельный конкурс должен быть, потому что трансгендеры — это не женщины. Это такие некие гермафродиты. <…> Именно поэтому очень-очень больно и не хочется отправлять достойных девушек, заранее зная, что там победы не будет. Это просто издевательство над человеком, над красавицей», — отметила она.

Марина Мачете / Соцсети

Проблемы и скандалы

Конкурс «Мисс Вселенная» с давних пор пользуется дурной славой. В прошлом победительницы неоднократно теряли титулы за нарушение правил. Так произошло с Оксаной Федоровой — ее разжаловали всего через четыре месяца за нежелание выполнять условия договора.

С 1996 года конкурс проводил предприниматель Дональд Трамп, позднее ставший президентом США. Он заходил в раздевалки, чтобы посмотреть на обнаженных девушек и браковал участниц, отвергавших его ухаживания, сообщала телерадиокомпания CBS News.