Ставрополье продлило режим самоизоляции

Уровень заболеваемости в регионе стабилизируется, всплеска не наблюдается, отметил глава края. При этом почти каждый день умирают пациенты с коронавирусом. А это, тем не менее, указывает на непростую ситуацию. Накануне скончались трое пациентов.

До этого ограничительные меры действовали до 7 июня.

Всего в Ставропольском крае зарегистрированы 2903 случая заболевания коронавирусом, из них 56 больных умерли.

А в Красноярском крае, больше чем в ста населенных пунктах, ограничения уже сняли. Это Большеулуйский, Дзержинский, Идринский, Нижнеингашский, Партизанский районы. Там теперь официально работают ателье, химчистки и прачечные, предприятия по техобслуживанию машин, инструкторы по вождению и небольшие непродовольственные магазины.