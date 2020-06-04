Режим самоизоляции начали отменять в Красноярском крае
Режим самоизоляции полностью отменили еще в нескольких регионах Красноярского края. Александр Усс, губернатор, подписал соответствующий указ. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».
Ограничения сняты более, чем в ста населенных пунктах, там не зафиксированы случаи заражения коронавирусом, это Большеулуйский, Дзержинский, Идринский, Нижнеингашский, Партизанский районы.
По новому указу смогут официально работать следующие предприятия сферы услуг: ателье, химчистки и прачечные, предприятия по техобслуживанию машин, инструкторы по вождению и небольшие непродовольственные магазины.
Меры безопасности теперь будут жестче, в основном их организация ляжет на плечи предпринимателей.