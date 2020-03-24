Ставки по ипотеке в некоторых российских банках выросли

Ключевая ставка ЦБ осталась на уровне 6% годовых. Регулятор не повысил ее, но и снижать дальше пока не намерен. В российских банках отреагировали на ситуацию по-разному: некоторые уже начали повышать ставки по ипотеке и вкладам.

Опрос, который провело РИА «Новости», показал, что в Росбанке и Райффайзенбанке, например, процент по ипотеке подняли еще до пятничного решения Центробанка. Изменить ставки по этому виду кредитов намеревались и в банке «Зенит».

На 1,5 процентных пункта подорожала ипотека в банке «Открытие». На прежнем уровне кредитно-финансовое учреждение оставило стоимость беззалоговых кредитов. Ставки на рублевые вклады в Совкомбанке выросли с 19 марта. В банке хотят оставить их на текущем уровне, если из-за решения Банка России изменится тренд роста доходности ОФЗ.

«Тинькофф банк» оставил прежними условия кредитования, но поднял ставки по рублевым и долларовым вкладам, а также по накопительным счетам в рублях.Не собираются пересматривать ставки по кредитным продуктам, в том числе и ипотеке, в ВТБ и «Почта банке».

Представители банка «Хоум Кредит» заметили, что на фоне принятого ЦБ решения в ближайшее время кредитно-финансовые организации предпочтут выжидать. С мнением коллег согласились в «ОТП Банке».

Условия по продуктам до их вступления в силу решили не комментировать в Сбербанке. В банке уже подчеркивали, что текущая ставка по ипотеке отражает ситуацию на рынке.

Глава ЦБ Эльвира Наибуллина заявила, что банки смогут выдавать ипотеку с небольшим первоначальным взносом и во время пандемии коронавируса. Кроме того, регулятор готов поддержать российский финансовый сектор. Для этого готовятся дополнительные меры.