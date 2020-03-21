ЦБ поддержит ипотечное кредитование

Банк России облегчит регулирование кредитных организаций. Банки спокойно продолжат выдавать ипотеку с небольшим первоначальным взносом и во время пандемии коронавируса. ЦБ будет брать ипотечные ценные бумаги в качестве залога.

«Мы по просьбе многих банков включили ипотечные ценные бумаги в ломбардный список, облегчаем регулирование с тем, чтобы банки охотнее выдавали ипотеку с небольшим первоначальным взносом», — приводит ТАСС слова главы регулятора Эльвиры Набиуллиной.

Она добавила, что ЦБ сейчас готовит дополнительные меры по поддержке российского финансового сектора. Банкам дадут послабления.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года средний размер ипотечной ставки снизится до 8%. У низкого процента есть оборотная сторона — это рост цен на жилье, который уже начался. Средняя сумма жилищного кредита с начала понижения ставки увеличилась на 10%.