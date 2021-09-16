Экономист предупредил о возможном повышении средней ставки по ипотеке

Средняя ипотечная ставка к концу года может увеличиться до 9%. Это произойдет на фоне ужесточения кредитно-денежной политики Центробанка, заявил глава рейтингового агентства НКР Кирилл Лукашук.

«Средневзвешенная ставка новых выдач к концу года может превысить 9%, особенно в случае дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики», — процитировало экономиста РИА «Новости».

По словам Лукашука, из-за ужесточения условий предоставления льготной ипотеки на новостройки произошло уменьшение спроса на этот вид кредитования. Также ситуация отразилась на общих выдачах банков. Несмотря на это, считает экономист, обновить рекорд все равно удастся.

«Мы ждем, что новые выдачи составят 4,6-4,8 триллиона рублей, а портфель вырастет на 20%», — заявил он.

Согласно сведениям Центробанка, по итогам 2020 года банки выдали ипотек на 4,3 триллиона рублей. Такой объем позволил увеличить ипотечный портфель кредитных организаций на 21,6%.

Ранее в финансовом институте развития в жилищной сфере России АО «Дом.РФ» сообщили, что россияне стали терять интерес к льготной ипотеке. В начале сентября число принятых заявок на выдачу такой ипотеки упало до минимума.